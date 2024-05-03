Как добраться в Крым: в ГИБДД назвали альтернативный маршрут

Водителям рассказали об альтернативном сухопутном маршруте в Крым

Движение транзитного транспорта в Республику Крым осуществляется по альтернативному сухопутному маршруту через Донецкую Народную Республику (ДНР) по автодороге Р-280 «Новороссия». Об этом сообщили пресс-службе МВД ДНР.

Маршрут трассы Р-280 проходит через Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. Отмечается, что на всем пути следования организовано круглосуточное обеспечение безопасности дорожного движения сотрудниками ГИБДД, сотрудники ведомства готовы оказать содействие водителям.

Все автовладельцы, следующие в Крым, могут получить исчерпывающую информацию на постах ДПС и у инспекторов нарядов дорожно-патрульной службы о маршруте движения до Крымского полуострова, а также местах остановки и стоянки, АЗС и объектах придорожного сервиса.

Госавтоинспекция обратилась с призывом ко всем водителям транспортных средств соблюдать ПДД, учитывать текущую ситуацию и интенсивность трафика на трассе. Особое внимание в ГИБДД обращают на перевозку детей, включая несовершеннолетних пассажиров, и напоминают о необходимости использования специальных детских кресел и ремней безопасности.

При ухудшении самочувствия, поломке или другой нештатной ситуации в ГИБДД рекомендуют обращаться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции, к дежурному наряду ДПС. За экстренной помощью можно обратиться по телефонам: +7 (949) 361-73-78 или 102 (круглосуточно).

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Источник: МВД ДНР