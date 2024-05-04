Подробности об интересном аналоге Camry совместной разработки Volvo и Geely

17 мая стартуют предзаказы седана Lynk ＆ Co 07 EM-P по цене от 25 тыс. долларов

Собственный бренд Geely, Lynk & Co, готов предложить новый седан Lynk & Co 07 EM-P с ценой от 25 до 29 тыс. долларов США, он позиционируется как конкурент Toyota Camry, при этом внешне напоминает модели Zeekr.

Lynk & Co 07 EM-P

Габариты Lynk & Co 07 EM-P составляют 4827 х 1900 х 1480 мм, а колесная база – 2843 мм. В плане дизайна автомобиль выделяется безрамочными дверями и скрытыми дверными ручками, задними фонарями сквозного типа, спортивными передними сиденьями и 15,4-дюймовым центральным сенсорным экраном с двумя USB-C портами мощностью 60 Вт. На крыше расположился большой панорамный люк.

Интерьер Lynk & Co 07 EM-P

Lynk & Co 07 EM-P оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с трехступенчатой двухмоторной подключаемой гибридной системой DHT Evo. Седан способен развивать максимальную мощность в 280 кВт, а крутящий момент достигает 615 Нм.

Запас хода на электротяге составляет до 102 км, а общий запас хода поражает – до 1400 км. Такая впечатляющая автономность делает Lynk & Co 07 EM-P привлекательным выбором для тех, кто ищет экономичный и экологичный автомобиль премиум-класса.

Начало предзаказов на Lynk & Co 07 EM-P намечено на 17 мая. Поставки клиентам запланированы на позднее время в этом году.

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Источник: ITHome