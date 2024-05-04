«В Дубае дешевле»: эксперт рассказал, как подорожал летний отдых в Сочи

Дмитрий Арутюнов: размещение в отелях Сочи подорожало на 15% за год

Российские туристы сталкиваются с ростом цен на отдых в Сочи. По словам эксперта по туризму, главы компании «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова, среднее подорожание составило 15%.

«Я сам уехал в отпуск в Дубай, потому что там дешевле, чем на российских черноморских курортах», - поделился Арутюнов.



Значительное повышение цен наблюдается в объектах размещения высокого уровня – четырех- и пятизвездочных гостиницах (до 20-25%). Это связано с дефицитом отелей данного класса на российском Черноморском побережье.

В результате гостиницы могут повышать цены, а туристы вынуждены платить больше. Ранее в сети появилось видео, на котором отдыхающая в Сочи пожаловалась на низкий уровень сервиса. Она сообщила, что заплатила за отдых 267 тысяч рублей, но получила неопрятную доставку еды в номер и грязный спа-салон.

Эксперты рекомендуют туристам при выборе места отдыха учитывать соотношение цены и качества. Помимо Сочи существуют и другие курортные направления с более привлекательными условиями. Например, курорты Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Греции и Кипра.

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Источник: 360