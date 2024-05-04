Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России продают роскошный Porsche, но двухколесный: что за зверь?
4 мая
В России продают роскошный Porsche, но двухколесный: что за зверь?
Роскошный велосипед Porsche за $44 000 от...
Вольфганг Эггер
4 мая
Эти дизайнеры все чаще «рисуют» китайские машины
Новый китайский стиль в дизайне автомобилей...
Rox Motor 01
4 мая
Производитель пылесосов выводит на российский рынок новый внедорожник
Китайский внедорожник Rox Motor 01 выйдет на...

«В Дубае дешевле»: эксперт рассказал, как подорожал летний отдых в Сочи

Дмитрий Арутюнов: размещение в отелях Сочи подорожало на 15% за год

Российские туристы сталкиваются с ростом цен на отдых в Сочи. По словам эксперта по туризму, главы компании «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова, среднее подорожание составило 15%.

«Я сам уехал в отпуск в Дубай, потому что там дешевле, чем на российских черноморских курортах», - поделился Арутюнов.
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:
Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid F7NfYUJCUneLrWoCJ8BV

Путешествуем по Карелии — 5 интереснейших мест, о которых не знают туристы

Значительное повышение цен наблюдается в объектах размещения высокого уровня – четырех- и пятизвездочных гостиницах (до 20-25%). Это связано с дефицитом отелей данного класса на российском Черноморском побережье.

В результате гостиницы могут повышать цены, а туристы вынуждены платить больше. Ранее в сети появилось видео, на котором отдыхающая в Сочи пожаловалась на низкий уровень сервиса. Она сообщила, что заплатила за отдых 267 тысяч рублей, но получила неопрятную доставку еды в номер и грязный спа-салон.

Эксперты рекомендуют туристам при выборе места отдыха учитывать соотношение цены и качества. Помимо Сочи существуют и другие курортные направления с более привлекательными условиями. Например, курорты Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Греции и Кипра.

Источник: 360

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
04.05.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0