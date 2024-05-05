Российские туристы назвали самый любимый вид транспорта для путешествий

Опрос: самым популярным транспортом для путешествий в России является автомобиль

Согласно опросу Координационного центра правительства РФ, автомобиль стал самым популярным видом транспорта для путешествий в России. В 2024 году 51% жителей страны планируют использовать авто для отдыха, что на 15% больше, чем в 2023 году. При этом традиционные виды транспорта, такие как поезд (48%) и самолёт (34%), потеряли популярность на 6 и 7% соответственно.

Рост популярности автотуризма вызван несколькими факторами. Прежде всего, это пандемия COVID-19, которая сделала путешествия на общественном транспорте менее привлекательными. Кроме того, отмечается рост доступности личного транспорта и улучшение состояния автомобильных дорог в стране.

Однако вместе с ростом популярности автотуризма возникают и проблемы. В частности, опрос показал, что удовлетворённость россиян инфраструктурой для автотуризма составляет лишь 3,55 балла из 5 возможных. Это говорит о том, что у российской туристической отрасли есть ещё много работы в плане создания комфортных и безопасных условий для путешествий по автодорогам.

Чтобы решить эту проблему, правительство России утвердило концепцию развития автомобильного туризма в России до 2035 года. Основными целями этой концепции являются создание комфортных и безопасных условий для путешествий по автодорогам, повышение доступности туристических объектов и улучшение качества услуг дорожного сервиса.

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Источник: РИА Новости