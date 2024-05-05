Эксперты назвали самые дорогостоящие направления для туризма весной 2024 года
Сервис бронирования путешествий OneTwoTrip проанализировал расходы клиентов на отели в апреле 2023 года и представил рейтинг самых дорогих направлений отдыха для россиян.
Зарубежные направления
1. Венеция (Италия) - 2 550 000 рублей за 11 ночей в пятизвездочном отеле с завтраками для двух человек.
2. Дубай (ОАЭ) - 1 833 000 рублей за 8 ночей в пятизвездочном отеле с двухразовым питанием для семьи из трех взрослых и одного ребенка.
3. Нью-Йорк (США) - 1 575 000 рублей за 25 ночей в четырехзвездочном отеле для двух человек без питания.
4. Цюрих (Швейцария) - 1 372 000 рублей за 6 ночей в пятизвездочном отеле для одного человека без питания.
5. Париж (Франция) - 1 185 500 рублей за 7 ночей в пятизвездочном отеле с завтраками для четверых человек.
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Внутрироссийские направления
1. Москва - 766 500 рублей за 8 ночей в пятизвездочном отеле с завтраками для двух человек.
2. Сочи (Краснодарский край) - 629 000 рублей за 17 ночей в четырехзвездочном отеле с завтраками для пары.
3. Адлер (Краснодарский край) - 552 000 рублей за 7 ночей в четырехзвездочном отеле с завтраками для двух человек.
4. Москва - 450 300 рублей за 3 дня в пятизвездочном отеле для двух человек.
5. Москва - 446 000 рублей за 3 дня в пятизвездочном отеле для двух человек.
Анализ также выявил, что россияне предпочитают бронировать отели через мобильное приложение OneTwoTrip. Доля бронирований через приложение в апреле составила 80%.
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Источник: Известия