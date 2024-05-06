Мировой центр по производству электромобилей теперь находится в Китае

Китай подтвердил статус мирового автопроизводителя по итогам 2023 года

Китайский автопром в 2023 году произвел более половины всех проданных в мире электрокаров, тем самым подтвердив статус ведущего мирового производителя. Об этом было объявлено в ходе конференции Global EV Outlook 2024.

По прогнозам, к концу 2024 года глобальные продажи электромобилей достигнут 17 млн экземпляров. Примечательно, что цены на более 60% проданных электромобилей в Китае были ниже цен автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Хотя, например, на американском рынке в среднем их цена была на 10-50% выше. В 2024 году доля рынка электромобилей в Китае достигла 45%, хотя в Европе этот показатель приблизился только к 25%, а в США — 11%.

Такую динамику роста в экспертном сообществе связывают с высокой конкуренцией среди автопроизводителей, снижением цен на аккумуляторы, а также политической поддержкой.

В 2023 году продажи электромобилей по всему миру выросли на 14% и составили 14 млн экземпляров. Это 18% от общего числа продаж автомобилей. По итогам первого квартала текущего года продажи выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Политика субсидий от правительства кроме Китая активно реализуется и в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Малайзии, Филиппинах, Мексике, Бразилии и Индии.

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Источник: 4PDA