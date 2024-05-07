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Автопилот, холодильник и кресла с массажем — на рынок вышел 543-сильный минивэн

В РФ стартовали продажи футуристичного минивэна Lixiang Mega за 12 млн рублей

На российском рынке появились минивэны Lixiang Mega, отличающиеся футуристичным дизайном.

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Силовой агрегат новинки состоит из двух электромоторов мощностью 543 л.с. Несмотря на вес автомобиля в 2,7 тонны, он способен разогнаться до «сотни» за 5,5 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч. В помощь водителю – встроенная система автономного вождения AD Max, она позволяет автомобилю самостоятельно перемещаться по любой дороге.

Lixiang Mega
Lixiang Mega

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У некоторых кресел новинки есть функция 16-точечного массажа, в списке оснащения Lixiang Mega есть 21 аудиодинамик, встроенный холодильник, откидные столики и 17-дюймовый экран для пассажиров второго ряда.

Цена минивэна на рынке Китая составляет 7 млн рублей, после доставки, растаможки и других расходов к этой сумме прибавится еще 3 млн рублей. Имеющиеся в наличии у продавца в Москве Lixiang Mega предлагаются за 12 млн рублей.

Отмечается, что на все ввезенные в Россию модели оплачен полный «коммерческий» утильсбор, поэтому минивэн сразу после покупки можно будет ставить на учет ГИБДД.

Источник: quto.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Lixiang
07.05.2024
Фото:Lixiang
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