Автопилот, холодильник и кресла с массажем — на рынок вышел 543-сильный минивэн

В РФ стартовали продажи футуристичного минивэна Lixiang Mega за 12 млн рублей

На российском рынке появились минивэны Lixiang Mega, отличающиеся футуристичным дизайном.

Силовой агрегат новинки состоит из двух электромоторов мощностью 543 л.с. Несмотря на вес автомобиля в 2,7 тонны, он способен разогнаться до «сотни» за 5,5 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч. В помощь водителю – встроенная система автономного вождения AD Max, она позволяет автомобилю самостоятельно перемещаться по любой дороге.

Lixiang Mega

У некоторых кресел новинки есть функция 16-точечного массажа, в списке оснащения Lixiang Mega есть 21 аудиодинамик, встроенный холодильник, откидные столики и 17-дюймовый экран для пассажиров второго ряда.

Цена минивэна на рынке Китая составляет 7 млн рублей, после доставки, растаможки и других расходов к этой сумме прибавится еще 3 млн рублей. Имеющиеся в наличии у продавца в Москве Lixiang Mega предлагаются за 12 млн рублей.

Отмечается, что на все ввезенные в Россию модели оплачен полный «коммерческий» утильсбор, поэтому минивэн сразу после покупки можно будет ставить на учет ГИБДД.

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Источник: quto.ru