Tesla вернет своим авто важную для водителей функцию
Руководство американского производителя Tesla во главе с Илоном Маском обещает вернуть функции Smart Summon и Banish для своих электромобилей. Речь идет о технологии, позволяющей автомобилю самостоятельно приезжать к владельцу и парковаться. Из-за перехода на систему визуализации Tesla Vision эта опция была временно удалена, вместе с ней пришлось отказаться и от ультразвуковых датчиков.
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Маск регулярно напоминает о скором возвращении этих функций, но конкретных сроков в компании не озвучили. В экспертном сообществе относятся к обещаниям миллиардера с долей скепсиса, потому что его ранние общения так и остались невыполненными. Кроме того, недавние сокращения штата на производстве Tesla могут свидетельствовать о том, что внедрение и разработка новых технологий состоятся нескоро.
У пользователей функция Smart Summon вызывает восторг, к тому же она является примером инновационного подхода компании. Хотя тот факт, что Smart Summon переименовали в Actual Smart Summon и добавили функцию Banish, можно расценить как наличие проблем с предыдущими версиями, тем более что есть случаи с дорогостоящими авариями.
Эксперты указывают на потенциальные риски, связанные с применением исключительно камер для навигации в сложных условиях, и ставят под вопрос способность систем безопасно управлять автомобилем в различных ситуациях. Но для Tesla возвращение функций Smart Summon и Banish олицетворяет лидерство компании в инновациях в автомобильной индустрии.
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Источник: 32cars.ru