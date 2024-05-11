В «бархатный» сезон цены на отдых на Каспийском побережье падают до 25%

Туроператоры: россияне чаще выбирают местом для отдыха Каспийское побережье

Среди жителей России становятся путешествия на побережье Каспийского моря. Туристов привлекают низкие, относительно курортов черноморского побережья, цены, обилие свежих фруктов и овощей, памятники архитектуры, а также гостеприимство местного населения. Об этом РИА Новости рассказали туроператоры.

В беседе с РИА Новости представители туротрасли подчеркнули, что чаще всего россияне выбирают отдых в республиках Северного Кавказа, в частности, в Дагестане. Отмечается, что у одного туроператора спрос на это направление за год вырос в 2,2 раза. Самым востребованным городом является Дербент, также туристы часто выбирают Каспийск, Махачкалу и Избербаш.

В отличие от курортов Черного моря на Каспийском море нет больших туристических комплексов. При этом регулярно открываются новые отели на 20–30 номеров. Размещение all inclusive (все включено) встречается редко, как правило, в гостиницах Дагестана предусмотрен только завтрак.

На Каспийском море более короткий сезон: вода комфортной температуры для купания становится в середине июня, в июле прогревается до +25°C. В конце сентября температура опускается уже до +20°C. Причем цены на проживание в «бархатный» сезон падают на 20–25%. Как правило туристы выбирают для проживания прибрежные гостиницы, и покупают различные экскурсии для осмотра достопримечательностей региона.

Что касается цен, то отдых на пляжных курортах Каспийского моря за год подорожал минимум на 10%, в некоторых случаях – на 25%, уточняют туроператоры. Отдых в отделе три звезды на неделю обойдется для двоих от 69 тыс. рублей, в четырехзвездочном отеле – от 84 тыс. рублей. В эту стоимость не входит перелет, но в некоторых гостиницах питание входит в эту сумму.

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Источник: РИА Новости