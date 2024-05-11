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Малыш Panda Mini EV – Go Kart Edition пытается быть спорткаром

Бюджетный электромобиль Geely Panda Go Kart Edition обойдется в 620 тыс. рублей

Компания Geely объявила, что начала продажи Panda Mini EV – Go Kart Edition по цене от 48 900 юаней (620 тыс. рублей). Автомобиль, основанный на модели Panda Mini, представляет собой городской электрический микрокар с чуть измененным внешним видом и запасом хода до 200 км.

Новая версия Geely Panda Go Kart Edition продолжает стилистику дизайна Panda Mini, но для более спортивного вида ей добавили антикрыло, характерное для картинга.

Geely Panda Go Kart Edition
Geely Panda Go Kart Edition

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Автомобиль имеет габариты 3150/1540/1685 мм и колесную базу 2015 мм. Если сложить задние сиденья, объем багажника можно увеличить до 800 л.

В салоне Geely Panda Go Kart Edition установлена прямоугольная приборная панель диагональю 9,2 дюйма, центральный экран управления диагональю 8 дюймов и D-образное рулевое колесо.

Автомобиль оснащен беспроводным проецированием экрана с мобильных телефонов, дистанционным управлением (например, кондиционером и доступом к багажнику), удаленным запросом состояния автомобиля, голосовым управлением и навигацией.

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Силовая установка Geely Panda Go Kart Edition состоит из электродвигателя максимальной мощностью 30 кВт и литий-железо-фосфатного аккумулятора емкостью 17,03 кВт*ч.

Автомобиль поддерживает два режима вождения: обычный и спортивный с максимальной скоростью до 100 км/ч. Быстрая зарядка позволяет аккумулятору заполняться энергией с 30% до 80% за 30 минут, а стандартная полная зарядка занимает 4,5 часа.

Источник: Carnewschina

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Geely
Количество просмотров 1
11.05.2024
Фото:Geely
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