Китайский производитель сбросил кроссовер с высоты 32 метра, и вот что было дальше

Chery показала безопасность Exeed Exlantix ET, сбросив его с высоты 32 метра

Китайский производитель Chery произвела фурор в Сети, сбросив новый электромобиль Exeed Exlantix ET с высоты 32 метра. Таким образом специалисты проверили на прочность конструкцию автомобиля в случае его падения с большой высоты, а также выяснили, как будут защищены пассажиры во время экстремального столкновения.

Такой способ испытаний определенно выходит за рамки традиционных краш-тестов, ранее Volvo проводила подобный тест, но высота тогда была 30 метров. Chery увеличила ее до 32 метров, тем самым поставила новые задачи перед стандартами безопасности, и таким образом продемонстрировала уверенность компании в своих технологических стандартах.

На видео показано, что передняя часть автомобиля после падения сильно повреждена, при этом салон практически не пострадал. Стойки и двери сохранили свою целостность и функциональность, из этого следует, что пассажирам обеспечена высокая степень защиты.

Флагманский внедорожник Chery Exeed Exlantix ET скоро появится на российском рынке. Автомобиль оснащен высокопроизводительной электрической платформой E0X, габариты 4955x1975x1698 мм, размер колесной базы – 3000 мм. Цены на момент старта предварительных продаж составляли в Китае от 199 000 до 329 000 юаней (от 2,5 млн до 4,1 млн рублей по актуальному курсу).

Версии с увеличенным запасом хода оснащены двигателем мощностью 195 кВт на задней оси в сочетании с двигателем объемом 1.5 л, который служит в качестве ДВС. Электрические версии получили мотор мощностью 230 кВт на задней оси, а полноприводные версии оснащены мотором мощностью 123 кВт на передней оси.

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Источник: speedme.ru