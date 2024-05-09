Редакция «За рулем» от всего сердца поздравляет с 79-й годовщиной победы в ВОВ

На протяжении многих десятилетий День Победы является святым праздником для всех. В этот день Советский Союз окончательно победил фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. В предместье Берлина 9 мая 1945 года был подписан акт о полной капитуляции вермахта.

В преддверии долгожданного 79-го Дня Победы сердце каждого переполняется гордостью и неизбывной благодарностью к тем, кто ценой своих жизней отстоял свободу и независимость нашей Родины.

С Днем великой Победы!

В этот день мы склоняем головы перед теми, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, кто своим мужеством и самоотверженностью приблизил долгожданную Победу. Их память навеки останется в наших сердцах как яркий символ беззаветного служения Отечеству.

Мы гордимся нашими ветеранами, которые прошли через все ужасы войны и выстояли. Низкий поклон вам, дорогие наши защитники! Вы – пример истинного патриотизма и мужества.

В этот день мы отдаем дань уважения труженикам тыла, которые не покладая рук ковали Победу в тылу. Их самоотверженный труд обеспечил фронт всем необходимым для борьбы с фашизмом.

Празднование Дня Победы – это не только память о прошлом, но и напоминание о том, что мир на Земле хрупок и его необходимо беречь. Сегодня наша страна сталкивается с новыми вызовами, и обстоятельства вновь вынуждают людей объединиться в борьбе против новых угроз, которые стоят перед нами. Пусть День Победы будет праздником мира, сплоченности и веры в будущее!

Пусть память о Великой Отечественной войне всегда служит нам путеводной звездой и помогает строить сильную и процветающую Россию.

С праздником Победы!