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Этот автомобиль неожиданно набрал популярность в России

Вторым по популярности электромобилем в РФ стал FAW Bestune Nat

В Топ-5 популярных в России электромобилей ворвался минивэн Bestune Nat от китайского концерна FAW. По результатам продаж за апрель эта доселе невиданная у нас «электричка» оказалась сразу на второй позиции, опередив Evolute, Volkswagen и Tesla, уступив лишь все укрепляющему свои позиции бренду Zeekr.

FAW Bestune Nat
FAW Bestune Nat

Понятно, что во многом сенсация объясняется невеликим объемом рынка – он хоть и растет, но все еще исчисляется считанными тысячами штук, что в масштабах страны совсем немного. Но все же откуда взялись 330 экземпляров Bestune Nat, проданных в апреле?

FAW Bestune Nat
FAW Bestune Nat
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Источник со ссылкой на официальное представительство FAW / Bestune в России сообщает, что в российской линейке бренда пока вообще нет электромобилей. При этом на сайте группы компаний «Авилон» значатся минивэны Nat с мощностью 163 л. с., запасом хода 419 км и привлекательной ценой от 2 350 000 рублей. Правда, в наличии таких машин нет.

FAW недалек от того, чтобы войти в Топ-5 не только за месяц, но и с начала года
FAW недалек от того, чтобы войти в Топ-5 не только за месяц, но и с начала года

Далее источник приводит цитату директора «Авилон FAW» Андрея Михедова: «Все продажи модели FAW Bestune Nat – это автомобили, привезенные на рынок РФ по параллельному импорту. Официальных поставок данной модели на текущий момент нет и пока не планируется».

По данным источника, все поставляемые из Китая минивэны Bestune Nat поступают напрямую в российские таксомоторные холдинги. В частности, в течение апреля в Ростов отгружено 450 таких автомобилей (то есть реализована еще не вся апрельская партия), и более половины из этого количества уже переправлено в Санкт-Петербург.

Источник: Китайские автомобили, Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia | АВТОСТАТ
Количество просмотров 1
11.05.2024
Фото:Wikimedia | АВТОСТАТ
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