Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В СССР делали электромобили! Показываем, что это за машины (видео)
12 мая
В СССР делали электромобили! Показываем, что это за машины (видео)
В видеофильме показали советские электромобили,...
Интерьер Bentley Batur
12 мая
Bentley показала самый дорогой автомобиль в истории бренда
Bentley Batur с 6-литровым W12 будет выпущен...
Интерьер Cadillac Optiq 2025
12 мая
На рынок вышел недорогой американский кроссовер с пожизненной гарантией на электрику
Cadillac представил Optiq 2025 модельного года...

В СССР делали электромобили! Показываем, что это за машины (видео)

В видеофильме показали советские электромобили, созданные с 1935 по 1980 год

Только в двадцатых годах XXI века электромобили начали завоевывать доверие массового пользователя, и в России это предстоит попробовать сделать стартапу Атом. А сколько попыток построить и запустить электромобиль в нашей стране было до этого? Если вдуматься, то немало!

Первые советские автомобили на электротяге появились еще в 1935 году – это были машины на базе легкового ГАЗ-А и грузового ЗИС-5. Потом случилась война, но сразу после нее электрическая тема возродилась – в НАМИ.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Как сэкономить топливо одним движением руки

В 1948 году там построили фургон НАМИ-750 с пространственной рамой из алюминиевых профилей. Кузов имел деревянный каркас и был обшит изнутри фанерой. Дерево обрабатывалось олифой и покрывалось лаком.

В нише под сиденьем находились контроллеры управления тягой и тормозами, а также аккумулятор для работы светотехники. Силовые контроллеры располагались в задней части, в «подполье» фургона.

Привод – задний, через зубчатую передачу и кардан. Силовая установка состояла из двух электромоторов, запитанных от железоникелевых батарей, расположенных по бортам. Машина разгонялась до 30 км/ч и могла преодолеть на одном заряде 60 км... А как дальше развивалась тема электромобилей в СССР? Смотрим видео!

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
12.05.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0