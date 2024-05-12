В СССР делали электромобили! Показываем, что это за машины (видео)

В видеофильме показали советские электромобили, созданные с 1935 по 1980 год

Только в двадцатых годах XXI века электромобили начали завоевывать доверие массового пользователя, и в России это предстоит попробовать сделать стартапу Атом. А сколько попыток построить и запустить электромобиль в нашей стране было до этого? Если вдуматься, то немало!

Первые советские автомобили на электротяге появились еще в 1935 году – это были машины на базе легкового ГАЗ-А и грузового ЗИС-5. Потом случилась война, но сразу после нее электрическая тема возродилась – в НАМИ.

В 1948 году там построили фургон НАМИ-750 с пространственной рамой из алюминиевых профилей. Кузов имел деревянный каркас и был обшит изнутри фанерой. Дерево обрабатывалось олифой и покрывалось лаком.

В нише под сиденьем находились контроллеры управления тягой и тормозами, а также аккумулятор для работы светотехники. Силовые контроллеры располагались в задней части, в «подполье» фургона.

Привод – задний, через зубчатую передачу и кардан. Силовая установка состояла из двух электромоторов, запитанных от железоникелевых батарей, расположенных по бортам. Машина разгонялась до 30 км/ч и могла преодолеть на одном заряде 60 км... А как дальше развивалась тема электромобилей в СССР? Смотрим видео!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ