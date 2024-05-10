Названо число россиян, совмещающих командировки с туризмом

Bronevik: 36% россиян в прошлом году отдавали предпочтение bleisure-путешествиям

Согласно исследованию онлайн-сервиса Bronevik.com, более трети россиян (36%) в прошлом году выбирали так называемые bleisure-путешествия - совмещали деловые поездки с мини-отпусками по стране.

Анализ бронирований показал, что средняя продолжительность bleisure-путешествий составляет четыре ночи, в то время как обычные командировки длятся всего две ночи. Кроме того, бронируют проживание для таких поездок за 10 дней до заезда, в то время как для чисто деловых целей - за неделю.

Средний чек за бронирование жилья для bleisure-путешествий составил 17,4 тысячи рублей, а для деловых поездок без выходных - 7,9 тысячи рублей.

Популярными городами для bleisure-путешествий стали:

Сочи (50% командировок с захватом выходных)

Владивосток (50%)

Южно-Сахалинск

Новый Уренгой

Новосибирск

Красноярск

Эксперты отмечают, что bleisure-путешествия стали популярны из-за желания деловых туристов познакомиться с новыми локациями и расширить спектр впечатлений от поездки. Такой формат позволяет совместить решение рабочих задач с отдыхом и культурным обогащением.

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Источник: РИА Новости