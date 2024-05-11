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Молодые ученые разработали еще 10 новых маршрутов для научных путешествий

Россияне смогут путешествовать по 60 научным маршрутам в 19 субъектах РФ

Россияне смогут отправиться в путешествие по стране по 60 маршрутам в 19 субъектах РФ. Совсем недавно новые научно-популярные маршруты появились в Москве, Ленинградской области, Республике Татарстан и Карачаево-Черкесской Республике. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства РФ, сопредседатель координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что Программа научно-популярного туризма разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках программы путешественники смогут посетить значимые объекты науки, включая те, которые действуют в рамках национального проекта «Наука и университеты».

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«В течение майских праздников для поездок стали доступны еще 10 новых маршрутов. В Москве программа научно-популярного туризма уже действовала ранее, эти туры только расширили предложение. Для Ленинградской области, Татарстана и Карачаево-Черкесской Республики опыт станет новым – они впервые присоединились к программе», – уточнил вице-премьер.

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Всего открыто 10 научно-популярных маршрутов: в Москве, Подмосковье, Пермском и Краснодарском краях, Калининградской, Свердловской, Амурской, Иркутской, Нижегородской и Новосибирской областях, Петербурге, Ленобласти, Республике Татарстан, Томской, Калужской и Челябинской областях, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Крым.

Туристы посетят такие ведущие научные объекты, как оптический телескоп БТА и радиотелескоп РАТАН-600, Астрономическую обсерваторию им. В.П. Энгельгардта КФУ, Иннополис, технопарки, университеты и другие не менее интересные места.

При разработке туров участвовали молодые ученые из экспертной группы Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Источник: Правительство России

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
11.05.2024
Фото:Unsplash
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