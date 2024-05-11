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Алтайский край планируется сделать центром всесезонного туризма

Алтайский край в 2024 году получит почти 2 млрд рублей на развитие сферы туризма

На реализацию новой региональной программы «Развитие туризма в Алтайском крае» для поддержки турбизнеса планируется выделить порядка 1,8 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказали в управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

Ежегодный турпоток в Алтайский край составляет примерно 2 млн туристов. Край привлекателен для туристов курортом Белокуриха, особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», а также игорной локацией «Сибирская монета». Причем в регионе востребованы различные виды туризма, начиная от медицинского, и заканчивая экстремальным.

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«Постановление об утверждении региональной госпрограммы на 2020-2024 годы подписал губернатор Виктор Томенко. Общий объем финансирования в 2020-2024 годах из федерального, краевого и местного бюджетов - почти 1,8 млрд рублей. В программе четыре подпрограммы с мерами для развития внутреннего и въездного туризма за счет формирования и продвижения качественного турпродукта, повышения конкурентоспособности и доступности», — уточнили в ведомстве.

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Планируется направить выделенные средства на развитие объектов туристской инфраструктуры, реализацию различных проектов, включая образовательные программы для специалистов индустрии. Кроме того, качество сервиса улучшится, и будет сформирована комфортная туристическая среда при помощи цифровых технологий.

Ожидается, что за время реализации программы объем платных услуг в сфере турбизнеса вырастет более чем на 34% и составит 6 млрд рублей. А количество туристов увеличится на 14,6%, при этом прогнозируется, что объем средств частных инвесторов в сферу туризма ежегодно должен составлять не менее 500 млн рублей, уточнили в ведомстве.

Источник: ТАСС

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
11.05.2024
Фото:Unsplash
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