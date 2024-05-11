Куба создаст более комфортные условия для российских туристов

Гарсия Гранда: ожидается открытие рейсов из региональных городов России на Кубу

Кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсия Гранда на встрече с российскими журналистами во время 42-й Международной туристической выставки FITCuba-2024 на острове Кайо-Коко заявил, что Куба уделяет внимание расширению туристических услуг для российских граждан, выходя за рамки традиционного «солнце и пляж».

Министр подчеркнул, что Куба заинтересована в создании более разнообразных предложений.

Гарсия Гранда заявил, что с июня ожидается открытие новых рейсов из России на Кубу, включая рейсы из Санкт-Петербурга и других региональных городов. Российский туроператор Anex Tours также готовится к запуску своих рейсов на авиакомпании Azur Air в Варадеро и Кайо-Коко.

Кроме того, министр отметил, что на российском туристическом рынке наблюдается положительная динамика, и Россия в настоящее время занимает третье место среди стран-поставщиков туристов. В 2024 году Куба стремится еще больше увеличить количество российских туристов.

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Источник: РИА Новости