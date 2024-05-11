Россияне все чаще отказываются от отелей: что индустрия предлагает взамен?

В России в полтора раза вырос спрос на неотельные форматы размещения

В период майских праздников в России наблюдается повышенный интерес к неотельным форматам размещения, таким как апартаменты, квартиры, гостевые дома, кемпинги, коттеджи и глэмпинги.

По данным сервиса, в сравнении с прошлым годом, спрос на неотельные объекты вырос почти в полтора раза. Каждое третье бронирование приходится на такие объекты.

Лидерами по росту спроса стали глэмпинги, число бронирований в которых увеличилось вдвое. Также значительный рост спроса наблюдался в коттеджах и домах (+71%), апартаментах и квартирах (+54%) и кемпингах (+37%).

Что касается стоимости, то самая высокая средняя цена забронированной ночи наблюдается в глэмпингах – 10 тысяч рублей, что на 23% выше, чем в прошлом году. Ночь в коттедже обойдется в 8,9 тысяч рублей, в кемпинге – 6850 рублей, апартаменты – до 5 тысяч рублей, квартиры – 4800 рублей, а гостевые дома – 3800 рублей.

Помимо неотельных объектов, в праздники сохраняется спрос и на традиционные отели. Среди самых популярных направлений для путешествий в России по-прежнему остаются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Калининград, Минск и Ереван.

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Источник: Известия