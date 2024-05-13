В некоторых турецких отелях запустили акцию «одна цена для всех туристов»

В отелях Турции вешают таблички о единой цене для туристов всех национальностей

Произошедший недавно скандал с туристом-турком, которому пришлось доплатить при заселении в отель в Англии доплату в качестве «компенсации за национальность», мотивировал турецких отельеров на акцию. Об этом сообщили в «Турпроме» со ссылкой на ассоциацию отельеров и пенсионеров туристических предприятий Анталии (ANTOP).

Напомним, турку пришлось заплатить дополнительные 120 евро (примерно 11,8 тыс. рублей) за «национальное различие». В ответ на действия персонала английского отеля некоторые отели в Турции запустили акцию «одна цена для всех рынков». Входящие в турецкую ассоциацию отели установили одинаковые цены абсолютно для всех гостей независимо от их национальности.

Этой акцией отельеры Турции продемонстрировали, что выступают за поддержание равенства среди туристов. При этом отмечается, что некоторые турецкие отели высокого класса действительно практикуют завышенные цены для определенных национальностей, считается, что такой подход имеет право на существование.

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Источник: tourprom.ru