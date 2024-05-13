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Новый кроссовер от китайского бренда может появиться и в России

В Китае раскрыли характеристики нового премиального кроссовера Zhiyin

Автомобильный бренд из Китая Voyah (принадлежит автоконцерну Dongfeng) разработал новую модель электрического кроссовера Zhiyin. О новинке пишут китайские СМИ.

Voyah Zhiyin
Voyah Zhiyin

Отмечается, что в модельной линейке бренда новый электрокар позиционируется ниже Voyah Free – эта модель официально продается на авторынке России. Согласно обнародованной информации китайского министерства промышленности и технологий, длина Voyah Zhiyin составляет 4905 мм, размер колесной базы – 2960 мм. Автомобиль будет выпускаться с двумя вариантами силового агрегата: электромоторами мощностью 292 или 313 л. с. Максимальная скорость автомобиля достигает 204 км/ч.

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Отмечается, что заявлено два варианта отделки передней панели – с глухой передней частью, окрашенной в цвет кузова, или контрастной решеткой радиатора черного цвета. Расположение фар, передних бамперов и номерных знаков останется прежним.

Согласно шпионским снимкам, в салоне срезанное снизу рулевое колесо, большой центральный экран управления и многоуровневая центральная консоль с панелью беспроводной зарядки.

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Источник: CarNewsChina

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ITHome
13.05.2024
Фото:ITHome
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