Новый кроссовер от китайского бренда может появиться и в России
Автомобильный бренд из Китая Voyah (принадлежит автоконцерну Dongfeng) разработал новую модель электрического кроссовера Zhiyin. О новинке пишут китайские СМИ.
Отмечается, что в модельной линейке бренда новый электрокар позиционируется ниже Voyah Free – эта модель официально продается на авторынке России. Согласно обнародованной информации китайского министерства промышленности и технологий, длина Voyah Zhiyin составляет 4905 мм, размер колесной базы – 2960 мм. Автомобиль будет выпускаться с двумя вариантами силового агрегата: электромоторами мощностью 292 или 313 л. с. Максимальная скорость автомобиля достигает 204 км/ч.
Отмечается, что заявлено два варианта отделки передней панели – с глухой передней частью, окрашенной в цвет кузова, или контрастной решеткой радиатора черного цвета. Расположение фар, передних бамперов и номерных знаков останется прежним.
Согласно шпионским снимкам, в салоне срезанное снизу рулевое колесо, большой центральный экран управления и многоуровневая центральная консоль с панелью беспроводной зарядки.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: CarNewsChina