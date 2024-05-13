Авиакомпания запустила акцию с бесплатным проживанием россиян в отелях Абу-Даби

Российским туристам предлагают бесплатно пожить в отелях Абу-Даби в Эмиратах

Российским туристам, совершающим авиарейс через Абу-Даби, предоставили возможность бесплатного проживания в отелях Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Соответствующую акцию запустила авиакомпания Etihad Airways совместно с Департаментом культуры и туризма Абу-Даби.

Речь идет о том, что при бронировании билетов на сайте авиакомпании на рейсы Etihad у российских туристов есть возможность добавить остановку и выбрать отель для проживания. Продолжительность бесплатного проживания составляет одну или две ночи.

Пакет доступен только при прямом бронировании на сайте etihad.com. Благодаря этой возможности небольшая остановка в отелях ОАЭ сделает отпуск незабываемым.

«Наши партнеры являются неотъемлемой частью общей миссии - делиться лучшим, что есть в Абу-Даби, с путешественниками со всего мира. Наша совместная с Etihad программа Stopover предлагает туристам увлекательное знакомство с эмиратом», – рассказал генеральный директор по туризму DCT Abu Dhabi Салехом Мухамедом Аль Гезири.

В свою очередь генеральный директор авиакомпании Etihad Антоноальдо Невес подчеркнул, что в течение 2025 года планируется привлечь более 100 тысяч туристов в Абу-Даби в рамках программы Stopover. Глава компании выразил уверенность, что «попробовав столицу на вкус», туристы вернутся еще раз, а перевозчик вместе с Департаментом культуры и туризма Абу-Даби покажут всему миру, «что может предложить эмират».

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Источник: Русские Эмираты