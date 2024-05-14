Названы самые дешевые страны для летнего отдыха туристов из РФ

РСТ: Абхазия стала самым бюджетным зарубежным направлением для отдыха россиян

Самым бюджетным зарубежным направлением для летнего отдыха россиян туроператоры признали Абхазию. Поездка в эту республику, в среднем, стоит 146 тыс. рублей на двоих. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Египет дороже, в среднем 210 тыс. рублей, ОАЭ – 229 тыс. рублей. Замыкают рейтинг Шри-Ланка и Таиланд со средними чеками в 237 тыс. и 252 тыс. рублей соответственно», – перечислил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Согласно информации агрегаторов, самыми дорогими странами для отдыха российских туристов в высокий сезон названы Индонезия, Мальдивы и Куба.

Средний чек в Индонезию составляет 446 тыс. рублей на двоих. На втором месте Мальдивы – 407 тыс. рублей. Куба третья в списке: путешествие на Карибы обойдется, в среднем, в 318 тыс. рублей, перечислил Козырев.

По словам директора по связям с общественностью «Интуриста» Дарьи Домостроевой, Абхазия стала самым массовым и доступным направлением.

«На стоимость влияет внутренний перелет до Сочи, недорогой трансфер и традиционно цены на 20-30% ниже, чем в Олимпийской столице. К тому же можно путешествовать без загранпаспорта, расплачиваться рублями и полноценно пользоваться картой "Мир"», – объяснила эксперт.

На втором месте Турция, в этой стране широкий выбор объектов для размещения туристов. В турецкой Анталье количество отелей, включая недорогие, кратно превосходит ассортимент объектов размещения в Сочи, объясняет Домостроева. В основном, россияне бронируют отели на курортах Фетхие, Даламан и Мармарис, уточнили в «Интуристе».

Третьей страной в рейтинге бюджетных пляжных направлений является Египет.

Конкурентом Турции становятся Объединенные Арабские Эмираты, в это время там низкий сезон, поэтому многие отели дают хорошие скидки. Дорогими местами для отдыха считаются направления, время перелета в которые составляет более шести часов.

«Стоимость перелета съедает большую часть турпакета. Мальдивы на прямых рейсах – примерно 380 тысяч рублей на двоих, что недорого, на стыковочных – траты выше. Дорогая Мексика, а также все карибские направления, где стоимость пакета на двоих стартует от шести тысяч долларов. Туры в Доминикану и Бали тоже внебюджетные из-за отсутствия прямого перелета», – уточнила Домостроева.

По словам директора департамента рекламы и PR-компании «Русский Экспресс» Анны Филатовской, и в Абхазии есть отели, где отдых обойдется более чем в полмиллиона рублей за неделю с перелетом из Москвы в Сочи. В Турции огромный разброс цен на размещение, нижняя планка составляет 90 тыс. рублей за неделю на двоих с перелетом, а верхняя – 4,5 млн рублей в случае размещения на вилле.

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Источник: ria.ru