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«Зеленая» повестка обернулась автопроизводителю огромными убытками

Убытки Ford с каждого электромобиля составляют более 100 тысяч долларов

Чистый убыток подразделения Model E автоконцерна Ford за первый квартал 2024 года по своим показателям почти сравнялся с прибылью за этот период в целом.

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Всего в период с января по март текущего года Ford выпустил 20 тысяч электромобилей, и с каждого компания теряла более 100 тысяч долларов (примерно 9,2 млн рублей по текущему курсу).

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По прогнозам руководства компании, по итогам 2024 года убыток электромобильного подразделения Model E может достигнуть 5,5 млрд долларов, а генеральный директор Ford Джим Фарли называет выпуск электрокаров «главным тормозом всего концерна».

«Зеленая» линейка Ford в США включает три модели: Mustang Mach-E, F-150 Lightning и E-Transit. Причем на фоне падения спроса концерн сократил объемы производства и пересмотрел стратегию электрификации линейки предприятия в целом. В итоге было принято решение отложить выпуск большого трехрядного электрокроссовера до 2027 года — изначально старт его производства планировался на 2025 год.

Источник: motor1.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
15.05.2024
Фото:Unsplash
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