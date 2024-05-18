За отсутствие этого документа у туристов из России власти Грузии наложат штраф

Власти Грузии с 1 июня вводят новые правила для туристов из России

Парламент Грузии утвердил обновленный закон «О туризме», теперь туристическую деятельность страны будут регулировать по-новому.

В частности, все туроператоры и турагенты обязаны регистрировать свою деятельность в Реестре экономической деятельности. Причем в него будут вносить не только данные о компании и ее деятельности, но и любые изменения, произошедшие за все время ее существования.

Данные обо всех участниках сферы туризма предоставит Национальная администрация туризма. За осуществление деятельности без регистрации в Реестре предусмотрен штраф в размере 500 лари (примерно 17 тыс. рублей по текущему курсу).

Кроме того, с 1 июня 2024 года все туристы в обязательном порядке должны иметь медицинскую страховку на весь период пребывания в Грузии. Это касается граждан России в том числе. Регламент выдачи страховки и сроки грузинское правительство определит специальным постановлением. В его рамках будет определена и минимальная стоимость страхового пакета. Причем туроператоров обяжут информировать туристов о тратах на страховку.

Власти Грузии намерены штрафовать всех визитеров в страну, если кто-то из них захочет обойти правила и нарушить требование официального страхования (штраф составит 300 лари – примерно 10 тыс. рублей).

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Источник: Sputnik Грузия