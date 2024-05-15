Этот производитель электрокаров вошел в десятку лидеров всего с одной моделью

Xiaomi стал восьмым производителем электромобилей в Китае после запуска SU7

Китайский производитель смартфонов Xiaomi открыл новую страницу в своей истории, став восьмым по величине производителем электромобилей в стране после продажи в апреле более 7000 единиц своей первой модели – седана SU7.

Уверенный выход Xiaomi на переполненный китайский рынок электромобилей приведет к дальнейшему перевороту на крупнейшем в мире автомобильном рынке, где компании втянуты в ожесточенную ценовую войну на фоне ослабления спроса.

В апреле Xiaomi продала 7058 SU7, что стало ее первыми стабильными ежемесячными продажами с момента запуска модели в конце марта. В этом году компания планирует поставить на внутренний рынок более 100 000 единиц, что соответствует среднемесячным продажам в 11 618 штук на оставшуюся часть года.

Предполагаемый ежемесячный объем продаж Xiaomi заставляет компанию соревноваться с Volkswagen, который добился лучших результатов, чем большинство других иностранных автомобильных брендов, конкурирующих с китайскими игроками на рынке электромобилей.

В апреле VW поставил 13 108 электромобилей в рамках своей серии ID через два китайских совместных предприятия, причем цены на начальные версии гораздо ниже, чем на стандартный SU7 от Xiaomi, и начинаются с 215 900 юаней (2,7 млн рублей).

По мнению некоторых аналитиков, SU7 становится настолько популярной, что продажи автомобилей Xiaomi могут составить 240 000 единиц в 2025 году и 348 000 единиц в 2026 году.

Местный чемпион BYD возглавил рейтинг продаж электромобилей в Китае с 120 234 единицами в прошлом месяце. Правда, продажи, в основном, были обеспечены доступными моделями, гораздо более дешевыми, чем SU7.

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Источник: Reuters