Из Москвы в Петербург добраться будет проще: с 1 июня запускаются авиашаттлы

Аэрофлот: авиашаттлы из Москвы в Петербург будут летать каждые 15-30 минут

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 1 июня запустит авиашаттлы между Москвой и Петербургом. Планируется совершать до 70 полетов ежедневно с интервалом в 15 минут. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«"Аэрофлот" запускает уникальную для отечественной гражданской авиации программу "Аэрофлот-шаттл" для перевозок на направлении Москва – Санкт-Петербург – Москва. Рейсы между Шереметьево и Пулково будут вылетать с интервалом от 15 минут, а из/во Внуково – от 30 минут», – говорится в тексте сообщения.

Предполагается, что для полетов на шаттлах процедура обмена и возврата билетов будет упрощена. Отмечается, что пассажир сможет бесплатно обменять билет на любой другой рейс по этому направлению в диапазоне 12 часов.

Чтобы изменить время вылета, нужно будет подойти к стойке регистрации в аэропорту или позвонить по номеру телефона в контакт-центр «Аэрофлота». Услуга доступна не ранее чем за 12 часов и не позже 40 минут до вылета первоначального рейса, уточнили в компании.

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Источник: Аэропорт Пулково