Почему индексация утильсбора будет невыгодна для автопроизводства – разбираемся

Эксперты объяснили, почему рост утильсбора может спровоцировать подорожание авто

Правительство России в оперативном порядке рассмотрит вопрос повышения утилизационного сбора. Эта мера призвана защитить отечественных автопроизводителей и мотивировать иностранные компании инвестировать в развитие российского автопрома. Об этом заявил Денис Мантуров, будучи в статусе кандидата на пост первого вице-премьера РФ.

Эксперты автоотрасли выражают опасения, что такая ситуация может спровоцировать рост цен на автомобили. В ходе обсуждения предлагалось установить поэтапно растущую шкалу утильсбора для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, автобусов, а также электромобилей.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе заседания в Совете Федерации озвучил необходимую величину индексации. По его мнению, в 2024 году утильсбор на автомобили с двигателем объемом от 1 до 2 л должен вырасти с 300 тыс. до 550 тыс. рублей. А к 2025 году утильсбор нужно увеличить до 660 тыс. рублей, затем к 2029 году довести до 1 млн рублей.

При этом отмечается, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 2023 года выросла на 24% в сравнении с 2022 годом и достигла почти 3 млн рублей. Эксперты опасаются, что дальнейший рост «утиля» негативно скажется на авторынке.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков предположил, что сработал принцип «проси больше – дадут меньше».

«По моим расчетам, чтобы отечественные производители моделей с мотором объемом до 2 л чувствовали себя более-менее комфортно на фоне зарубежных аналогов, суммарно, с учетом прошлогоднего повышения ставок утильсбора, он должен вырасти на 600–700 тыс. рублей», – предположил главред.

Другим отечественным автопроизводителям дальнейшая индексация утильсбора может оказаться невыгодной. Дело в том, что итоговый размер «утиля» зависит от уровня локализации – чем она глубже, тем больше субсидий выделит государство. При этом у большинства работающих в России автозаводов невысокий уровень локализации.

По мнению остальных экспертов отрасли, утильсбор повысят, но размер индексации будет меньше озвученного главой АВТОВАЗа.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Известия