Надоело тратить время на супермаркеты? Посмотрите это видео!

Канал Les Routes de l'impossible выложил видео «Шоппинг – настоящее приключение!»

Многочасовое путешествие по реке на утлом баркасе, прогулка от причала до автомобильной дороги по окончательно раскисшему проселку, тряска на автобусе – и вот жители небольшого городка Апура на западе Суринама прибывают в Ньив-Никкери. Это административный центр, в котором живет более 14 тысяч человек (в Апуре – менее тысячи), принадлежащих пяти различным этническим группам.

Зачем путешественники здесь? Главным образом – чтобы купить в местных магазинах то, что у них стоит гораздо дороже или отсутствует вовсе. Такие путешествия раз в неделю – обычное дело для жителей Апуры. Пройдет несколько часов, и они тронутся в обратный путь, домой.

Пройдет ли по «грязевой ванне» внедорожник, в который капитан баркаса поместил только что купленную «плазму»? Преодолеют ли эту пешую часть маршрута его пассажиры, несущие покупки в руках? Не сядет ли на мель баркас, в который погрузили провизию, предметы гигиены, стройматериалы, живых цыплят, мотоскутер и даже... гроб? Ответы на эти и другие вопросы – в видео от документалистов Les Routes de l'impossible.

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Источник: Les Routes de l'impossible