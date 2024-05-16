Не только Сочи и Анапа: в каких регионах можно недорого отдохнуть летом

В Ассоциации туризма рассказали, где в России можно отдохнуть бюджетно

Из числа бюджетных направлений для летнего отдыха россиян Краснодарский край является наиболее подходящим вариантом. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Российская газета» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, для разных видов отдыха лучше выбирать различные районы Кубани.

«Если очень хочется на море, то у одного из туроператоров появились интересные бюджетные варианты отдыха летом в Анапе», – уточняет исполнительный директор ассоциации.

Ломидзе предложила воспользоваться транспортной близостью с Кубанью и жителям Ростовской области, подчеркнув при этом, что «не обязательно в Сочи или Анапу».

Для семей с детьми тоже очень подойдет отдых в Краснодарском крае, особенно тем, кто любит разнообразный отдых, а также локации, где есть всевозможные варианты досуга.

«Первое, что приходит в голову – Дагестан. Вот где можно совместить пляжный и активный отдых. Хотя подходит и Калининград, и, конечно, Краснодарский край, где есть все возможности сочетать разные варианты отдыха», – предлагает Ломидзе.

Также она напомнила, что в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется проект «Большое Золотое кольцо». Он объединит не только классические, хрестоматийные города Золотого кольца, но и новые регионы и города, подчеркнула исполнительный директор АТОР.

Ломидзе уточнила, что «Большое Золотое кольцо» будет включать в себя такие города, как Зарайск и Коломну в Подмосковье, Богородицк и Белев в Тульской области, а также Тарусу и Никола-Ленивец в Калужской. Планируется, что к проекту присоединятся города Рязанской, Ивановской и Тверской областей. Но на текущем этапе разработка полного маршрута продолжается, резюмировала Ломидзе.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Российская газета