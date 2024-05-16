Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Kia Sportage
16 мая
Этот популярнейший «кореец» вернулся в Россию: цена вполне доступна
В Россию дилеры привезли новые кроссоверы Kia...
КАМАЗ представит свой туристический автобус
16 мая
КАМАЗ представит свой туристический автобус
КАМАЗ планирует представить свой туристический...
АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta
16 мая
АВТОВАЗ повысит качество Lada Vesta и Granta
АВТОВАЗ сообщил о модернизации линии окраски и...

Не только Сочи и Анапа: в каких регионах можно недорого отдохнуть летом

В Ассоциации туризма рассказали, где в России можно отдохнуть бюджетно

Из числа бюджетных направлений для летнего отдыха россиян Краснодарский край является наиболее подходящим вариантом. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Российская газета» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, для разных видов отдыха лучше выбирать различные районы Кубани.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Если очень хочется на море, то у одного из туроператоров появились интересные бюджетные варианты отдыха летом в Анапе», – уточняет исполнительный директор ассоциации.

Едем на Вольный Дон — к казачьим куреням и древнейшему слону

Ломидзе предложила воспользоваться транспортной близостью с Кубанью и жителям Ростовской области, подчеркнув при этом, что «не обязательно в Сочи или Анапу».

Для семей с детьми тоже очень подойдет отдых в Краснодарском крае, особенно тем, кто любит разнообразный отдых, а также локации, где есть всевозможные варианты досуга.

«Первое, что приходит в голову – Дагестан. Вот где можно совместить пляжный и активный отдых. Хотя подходит и Калининград, и, конечно, Краснодарский край, где есть все возможности сочетать разные варианты отдыха», – предлагает Ломидзе.

Также она напомнила, что в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется проект «Большое Золотое кольцо». Он объединит не только классические, хрестоматийные города Золотого кольца, но и новые регионы и города, подчеркнула исполнительный директор АТОР.

Ломидзе уточнила, что «Большое Золотое кольцо» будет включать в себя такие города, как Зарайск и Коломну в Подмосковье, Богородицк и Белев в Тульской области, а также Тарусу и Никола-Ленивец в Калужской. Планируется, что к проекту присоединятся города Рязанской, Ивановской и Тверской областей. Но на текущем этапе разработка полного маршрута продолжается, резюмировала Ломидзе.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 4
16.05.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0