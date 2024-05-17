Серийное производство отечественного электрокара начнется в 2025 году

Гендиректор компании-разработчика «Атома» Поваразднюк назвал цену электрокара

Стоимость отечественного электромобиля «Атом» будет варьироваться от 2,5 до 3,5 млн рублей в зависимости от конъюнктуры рынка. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании-разработчика электрокара Кама Игорь Поваразднюк.

«Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, но диапазон цены – это от 2,5 до 3,5 млн рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться», – подчеркнул глава компании.

В кулуарах форума «Россия – Исламский мир: «KazanForum 2024» Поваразднюк отметил, что для клиентов, оформивших предзаказ, цена электрокара тоже будет зависеть от рынка. После запуска серийного производства они раньше остальных получат свои машины.

Атом способен разгоняться до первой сотни за 8 секунд, запаса хода хватает до 500 км. В части комфорта отечественный электромобиль соответствует В-классу, его габариты: 3995х1780х1615 мм. Дизайн на первоначальном этапе российские специалисты разрабатывали совместно с итальянским дизайн-бюро. Серийное производство Атома запланировано на 2025 год.

Напомним, Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия – Исламский мир: KazanForum» стартовал в Казани 14 мая, его работа продлится до 19 мая.

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Источник: ria.ru