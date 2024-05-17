Путин раскрыл истинный смысл санкций США против китайских электромобилей

Путин: санкции США против автопрома Китая являются недобросовестной конкуренцией

Правительство США ввело санкции на китайские электромобили, потому что они стали лучше по качеству. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время российский лидер находится с официальным визитом в Китае и в ходе встречи со студентами Харбинского политехнического университета отвечал на вопрос молодежи.

«Мир так сегодняшний устроен, что возникают иногда и ситуации, связанные с недобросовестной конкурентной борьбой. Ну вот как недавно, взяли американцы и ввели Китаю санкции на электромобили. Почему? За что? Потому что китайские машины лучше стали, вот за это. Другой причины нет. Это пример недобросовестной конкуренции», – констатировал глава России.

Напомним, Путин прибыл в Китай накануне, 16 мая, с государственным визитом. Это первый зарубежный визит президента России после его переизбрания на пост главы государства. Во время переговоров Путина и главы КНР Си Цзиньпина стороны обсудили вопросы российско-китайского сотрудничества, включая сферу экономики.

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Источник: РИА Новости