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В России могут выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств

В Госдуме хотят снизить для мотоциклистов стоимость проезда по платным трассам

В России могут выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и снизить для них стоимость проезда по платным дорогам. С соответствующей просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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«Учитывая изложенное, в целях повышения уровня безопасности на дорогах, а также соблюдения принципа соразмерности, прошу Вас дать поручение Министерству транспорта Российской Федерации и иным заинтересованным органам исполнительной власти проработать возможность внесения изменений в части выделения мотоциклов в отдельную категорию транспортных средств и снижения в их отношении размера платы за проезд по автомобильным дорогам», – говорится в тексте обращения.

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Слуцкий убежден, что эти изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения, снизят аварийность и обеспечат справедливые условия для оплаты проезда мотоциклистам.

«Мотоциклетный туризм – отличный способ исследовать нашу страну. Подобные туристические маршруты очень востребованы в Европе и странах Америки. Уравнять мотоцикл и автомобиль не совсем справедливо. Он маневреннее, меньше времени использует на дорогу, в конце концов, занимает меньше места», – объясняет лидер ЛДПР.

Снижение стоимости проезда по платным дорогам позволит мотоциклистам совершать больше поездок по стране, проводить мероприятия и слеты, подытожил Слуцкий.

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Источник: РИА Новости

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
17.05.2024
Фото:Unsplash
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