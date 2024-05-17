В России могут выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств
В Госдуме хотят снизить для мотоциклистов стоимость проезда по платным трассам
В России могут выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств и снизить для них стоимость проезда по платным дорогам. С соответствующей просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Учитывая изложенное, в целях повышения уровня безопасности на дорогах, а также соблюдения принципа соразмерности, прошу Вас дать поручение Министерству транспорта Российской Федерации и иным заинтересованным органам исполнительной власти проработать возможность внесения изменений в части выделения мотоциклов в отдельную категорию транспортных средств и снижения в их отношении размера платы за проезд по автомобильным дорогам», – говорится в тексте обращения.
Слуцкий убежден, что эти изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения, снизят аварийность и обеспечат справедливые условия для оплаты проезда мотоциклистам.
«Мотоциклетный туризм – отличный способ исследовать нашу страну. Подобные туристические маршруты очень востребованы в Европе и странах Америки. Уравнять мотоцикл и автомобиль не совсем справедливо. Он маневреннее, меньше времени использует на дорогу, в конце концов, занимает меньше места», – объясняет лидер ЛДПР.
Снижение стоимости проезда по платным дорогам позволит мотоциклистам совершать больше поездок по стране, проводить мероприятия и слеты, подытожил Слуцкий.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: РИА Новости
Фото:Unsplash
2
17.05.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0