Турция выпускает на рынок первый автомобиль собственного производства

Турецкий автомобиль Togg T10X выйдет на рынок Европы в 2025 году

Первый национальный турецкий автомобиль Togg, наконец-то, готов покорять мировые рынки. После нескольких лет разработки и почти $4 млрд инвестиций производитель электромобилей объявил о планах выйти на европейский рынок со своим флагманским электрокроссовером – Togg T10X.

По словам министра промышленности и технологий Турции Фатиха Каджыра, первой европейской страной, где Togg начнет продажи, станет Германия. Ожидается, что T10X поступит на немецкий рынок в начале 2025 года, открыв путь для дальнейшей экспансии бренда в другие страны Европы.

Togg T10X

Запуск продаж в Германии станет важной вехой для Togg, демонстрирующей серьезность намерений турецкой компании стать полноценным игроком на глобальном автомобильном рынке. Германия известна своими строгими стандартами и требовательными потребителями в автомобильной сфере, что делает успех здесь особенно значимым.

Тем временем Togg уже активно тестирует свои электромобили на турецких дорогах. По данным министра, около 30 000 автомобилей уже выпущено и передано испытателям. Компания продолжает совершенствовать программное обеспечение, недавно добавив технологию распознавания лиц для повышения безопасности и удобства использования. В планах также улучшение систем автономного вождения и искусственного интеллекта.

Пока покупателям доступна только модель T10X, но уже в 2025 году в Турции должна начаться продажа седана T10F.

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Источник: ТАСС