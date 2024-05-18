Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Паром «Антей»
18 мая
Появился новый комфортный способ добраться до Калининграда на машине
Самый большой в мире паром «Антей» вышел на...
Пикап-нарколабораторию арестовали в Ленинградской области
18 мая
Пикап-нарколабораторию арестовали в Ленинградской области
Полиция задержала водителя, сделавшего из...
Надоело тратить время на супермаркеты? Посмотрите это видео!
18 мая
Надоело тратить время на супермаркеты? Посмотрите это видео!
Канал Les Routes de l'impossible выложил видео...

Турция выпускает на рынок первый автомобиль собственного производства

Турецкий автомобиль Togg T10X выйдет на рынок Европы в 2025 году

Первый национальный турецкий автомобиль Togg, наконец-то, готов покорять мировые рынки. После нескольких лет разработки и почти $4 млрд инвестиций производитель электромобилей объявил о планах выйти на европейский рынок со своим флагманским электрокроссовером – Togg T10X.

По словам министра промышленности и технологий Турции Фатиха Каджыра, первой европейской страной, где Togg начнет продажи, станет Германия. Ожидается, что T10X поступит на немецкий рынок в начале 2025 года, открыв путь для дальнейшей экспансии бренда в другие страны Европы.

Togg T10X
Togg T10X
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Запуск продаж в Германии станет важной вехой для Togg, демонстрирующей серьезность намерений турецкой компании стать полноценным игроком на глобальном автомобильном рынке. Германия известна своими строгими стандартами и требовательными потребителями в автомобильной сфере, что делает успех здесь особенно значимым.

Тем временем Togg уже активно тестирует свои электромобили на турецких дорогах. По данным министра, около 30 000 автомобилей уже выпущено и передано испытателям. Компания продолжает совершенствовать программное обеспечение, недавно добавив технологию распознавания лиц для повышения безопасности и удобства использования. В планах также улучшение систем автономного вождения и искусственного интеллекта.

Пока покупателям доступна только модель T10X, но уже в 2025 году в Турции должна начаться продажа седана T10F.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 2
18.05.2024
Фото:Zuma\TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0