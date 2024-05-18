Скоро появится возможность получить дополнительную скидку на покупку авто

В России планируют создать единый реестр утилизаторов автотранспорта

Этот сервис предполагается интегрировать с порталом «Госуслуг», чтобы упростить для автовладельцев процесс сдачи старых машин на утилизацию. В качестве поощрения за сдачу авто граждане смогут получить скидки на приобретение новых отечественных автомобилей.

Создание единого реестра утилизаторов позволит объединить интересы всех участников процесса: производителей машин, покупателей, ломопереработчиков и металлургов. Для потребителей это означает, что они смогут сдать старое авто на утилизацию и получить скидку на покупку нового. Ломопереработчики получат объемы для переработки, передадут вторсырье металлургам, которые в свою очередь получат сырье для производства металла и стали, используемых в производстве автомобилей. Выгода для всех, пояснил директор Ассоциации компаний-ломозаготовителей «Руслом.ком» Виктор Ковшевный.

Чтобы сдать старую машину на утилизацию, потребуется зайти на портал «Госуслуг». Сервис автоматически покажет, где расположен ближайший официальный пункт приема транспортных средств. Далее необходимо оформить заявку и получить акт об утилизации. Этот акт вместе со скидкой предоставляется при покупке нового автомобиля.

Программа также будет способствовать обновлению автопарка России. Значительная часть автомобилей в стране имеет высокий уровень износа, что негативно влияет на безопасность и экологию. Утилизация этих машин и стимулирование их замены на новые отечественные модели позволит улучшить ситуацию в данной области.

В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подсчитали, что 70% легковушек в стране эксплуатируются более 10 лет. По подсчетам аналитиков, лишь 6% вторичных машин имеют возраст до 3 лет, 13% - 4-7 лет. Но уже 12% автопарка используется 8-10 лет, 23% - 11-15 лет, 18% - 16-20 лет. Еще 27% автопарка были выпущены более 20 лет назад.

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Источник: АиФ