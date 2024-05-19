Необычный попутчик: австралийка нашла в машине ядовитую змею и стала с ней дружить

В Австралии женщина обнаружила в своем автомобиле опасную змею и дала ей имя

В Австралии местная жительница обнаружила в своем автомобиле опасную краснобрюхую черную аспиду и приняла решение не избавляться от нее, а, наоборот, сделать ее своим попутчиком.

Ядовитая змея заползла в машину к женщине, пока та была открыта. Попытки профессиональных ловцов поймать змею не увенчались успехом. Хозяйка автомобиля приняла решение назвать свою необычную пассажирку Флаффи и приняла меры предосторожности, надевая защитный комбинезон и перчатки.

Другой специалист предложил нестандартный метод ловли змеи – снять сиденья и приборную панель. Это позволит создать более благоприятные условия для поимки опасного гостя.

Австралийка и ее змея Флаффи теперь стали настоящими звездами в местных новостях, демонстрируя необычную связь между человеком и дикой природой.

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Источник: People