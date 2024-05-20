Индексация утильсбора поможет российскому автопрому конкурировать с китайским

В Госдуме хотят к 2030 году увеличить утильсбор для защиты автопрома России

Размер утилизационного сбора на легковые автомобили с двигателями объемом до двух литров должен вырасти в России к 2030 году почти в четыре раза. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Обращение с соответствующей инициативой он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину. Гутенев убежден, что индексация утилизационного сбора позволит защитить производителей отечественного автопрома.

«Стимулирование экспорта и его дотация, а также безумно дешевая стоимость заемных средств дает китайцам значительное преимущество на российском внутреннем рынке. Если мы не сохраним существенную долю рынка для наших автопроизводителей, то объемы производства будут столь незначительны, что цена на финальную продукцию станет неконкурентоспособной», – считает парламентарий.

Гутенев объяснил, что инициатива основана на заключениях экспертного совета, созданного при Госдуме РФ по конкурентоспособности автомобильной промышленности, его возглавляет глава АВТОВАЗа Максим Соколов. Участники совета в ходе заседания детально обсудили сложившуюся ситуацию с руководителями крупнейших автопроизводств, включая Росспецмаш, Ростсельмаш, Концерн «Тракторные заводы» и КАМАЗ.

«Мы проанализировали предложение экспертного совета и сочли, что изменение индексации вплоть до 2030 года, на наш взгляд, соответствует задачам, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством», – подчеркивает депутат.

Согласно данным Гутенева, продукция китайского производства в России составляет 60% рынка, диапазон безубыточности АВТОВАЗа порядка 385-390 тысяч машин в год. Ценовой коридор будет расширяться и в его пределах российские автомобили смогут конкурировать. В первую очередь нужно создавать преференции и потребительский спрос для отечественных автомобилей. В части сегмента недорогих автомобилей, АВТОВАЗ, например, способен выпускать 700-800 тысяч автомобилей в год, подытожил Гутенев.

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Источник: pnp.ru