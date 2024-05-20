Прозрачный электрогрузомобиль удивил питебуржцев своим «пространством»

Прозрачный электромобиль ArtTruck стал выставкой художественных инсталляций

На открытии ТранспортФеста представили прозрачный электрогрузовик ArtTruck, который привлек внимание вице-губернатора Кирилла Полякова.

Этот уникальный автомобиль, созданный компанией «ЭМ Рус» (производитель электрогрузовика EVM PRO), интегрирует искусство в городскую среду. Проект создан в партнерстве со школой Masters.

ArtTruck, единственная версия отечественного электрогрузовика EVM PRO с прозрачным кузовом, служит передвижной выставочной площадкой. Создатели проекта стремятся развивать электротранспорт и инфраструктуру для него, а также популяризировать, развенчивая существующие стереотипы.

Они считают, что эта культурно-технологическая коллаборация станет ярким акцентом в городской среде, открывая новые возможности для развития города и общества.

Первой экспозицией в передвижной галерее стали световые инсталляции петербургской художницы Василиссы Саврасовой. Под тонкой пленкой прозрачного материала видны мерцающие световые формы, напоминающие природные кристаллы. Днем они переливаются на солнце, а вечером светятся изнутри благодаря встроенным светодиодам.

Кирилл Поляков отметил, что отечественный электрогрузовик EVM PRO, экологически безопасный и экономичный, необходим городским службам и пообещал поддержку в распространении электротранспорта в Санкт-Петербурге.