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Японский производитель в 2025 году начнет производство пикапов в Таиланде

В Таиланде наладят серийный выпуск нового пикапа Toyota Hilux EV

Один из самых популярных пикапов в мире Toyota в начале 2021 года получил электрическую версию Hilux EV. Появление модели стало революционным событием на рынке автомобилей грузового сектора. Серийный выпуск модели наладят в Таиланде, первые экземпляры сойдут с конвейера уже в конце 2025 года.

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Автомобиль Toyota Hilux EV появился благодаря разработкам компании, которая на протяжении длительного времени трудилась над созданием полностью электрической платформы для своих автомобилей. Электрический Toyota Hilux EV оснащен электродвигателем мощностью 176 л.с., он обеспечивает высокий крутящий момент и отличную динамику разгона.

Toyota Hilux EV
Toyota Hilux EV

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Модель обладает значительным запасом хода на одном заряде, благодаря этому владельцы смогут отправиться в длительные поездки без необходимости часто заправлять батарею. Одним из ключевых преимуществ электрического Hilux EV является его низкий уровень шума и вибраций, обеспечивая комфортное вождение и в условиях мегаполиса, и за городом.

К тому же, электрические автомобили более экологичные и не загрязняют атмосферу выхлопными газами, а это очень важный показатель в условиях всеобщей «зеленой» повестки.

Toyota Hilux EV
Toyota Hilux EV

Источник: reuters.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Toyota | Motor1
21.05.2024
Фото:Toyota | Motor1
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