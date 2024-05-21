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На этих курортах России можно недорого арендовать жилье — названия топ-10

Россиянам перечислили топ-10 пляжных курортов с самой недорогой арендой жилья

Ейск, Витязево и Светлогорск вошли в том-10 российских курортов с самой дешевой стоимостью аренды в летний период. К такому выводу пришли специалисты ресурса Суточно.ру в ходе проведенного исследования.

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Наиболее популярными пляжными курортами названы Сочи, Геленджик и Зеленоградск, они востребованы с июня по август. Туристы арендуют жилье здесь чаще всего. Также в список вошли Светлогорск, Ялта, Лазаревское, Витязево, Анапа, Новороссийск и Ейск.

Закат в Ейске
Закат в Ейске
«Спрос превышает прошлогодние показатели на 40%, список самых востребованных мест за год почти не изменился – в десятку вошел Ейск», уточнил гендиректор компании Юрий Кузнецов.

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Причем в Ейске посуточная аренда обойдется дешевле всего – от 3,1 тыс. рублей, в Витязево можно арендовать от 3,9 тыс. рублей в сутки, а в Новороссийске – от 3,9 тыс. рублей.

В Зеленоградске самая дорогая посуточная аренда жилья нынешним летом этим летом, средняя ставка – 6,6 тыс рублей за ночь. В Светлогорске 5,7 тыс. рублей, в Сочи – 5730 рублей, Геленджике – 5640 рублей. В Ялте, Лазаревском и Анапе цены стартуют от трех до 4,4 тыс. рублей.

Сильнее всего аренда жилья на пляжных курортах за год выросла в Новороссийске – сразу на 24%, Зеленоградске – на 23%, Витязево – на 22%.

В среднем туристы бронируют на курортах посуточное жилье на восемь дней и тратят на аренду примерно 39,7 тыс. рублей, это на 10% больше, чем в прошлом году.

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
21.05.2024
Фото:Wikimedia
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