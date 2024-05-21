К 2029 году утильсбор на автомобили от 1 до 2 л вырастет до 1 млн рублей

В Совфеде предложили ежегодно индексировать утилизационный сбор на машины

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике, Андрей Кутепов, направил предложение первому вице-премьеру РФ, Денису Мантурову, относительно постепенного увеличения утилизационного сбора на автомобили с двигателем от 1 до 2 литров до 1 млн рублей к 2029 году, начиная с нынешних 300 тыс. рублей.

Он в своем письме указывает на текущую практику иностранных производителей, которые предоставляют значительные скидки на свои автомобили, что, по мнению сенатора, приводит к доминированию импортных брендов на российском рынке.

Начиная с середины 2023 года, импортные бренды уже занимают больше половины рынка легковых автомобилей в России, пояснил автор письма.

Кутепов считает, что индексация утилизационного сбора поможет поддержать отечественных производителей, сделав их автомобили более конкурентоспособными и ограничив импорт.

Как отмечается в письме, индексация утилизационного сбора не повлияет на формирование стоимости техники российского производства благодаря оказываемым мерам господдержки.

Этот механизм также приведет к дополнительным доходам в федеральный бюджет, согласно оценке Кутепова, они составят до 1,5 трлн рублей к 2026 году.

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Источник: ТАСС