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Туристы рассказали, хватает ли им денег на путешествия

Эксперты: половина туристов в отпуске тратят больше, чем запланировали

Впечатления туристов о финансах во время путешествий собрала компания «Авиасейлс».

Исследование, проведенное среди 1,5 тысячи пользователей сервиса по приобретению авиабилетов, показало, что только 18% из них имеют достаточно средств для оплаты перелета и других расходов в отпуске без дополнительных финансовых усилий.

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Остальные вынуждены копить. По данным опроса, чаще всего россияне откладывают деньги на авиабилеты (47%), затем на проживание (18%) и питание (11%). Шесть процентов туристов называют шопинг основным объектом накоплений.

Тем не менее, 47 % респондентов признались, что во время путешествия вышли за рамки своего бюджета, вынуждены были занимать деньги или жили с минимальными расходами.

7 гениальных решений, которые пригодились бы в каждой машине

Большинство опрошенных в будущем планируют изменить свое финансовое поведение. Каждый четвертый намерен найти способы экономить, каждый пятый хочет увеличить сбережения, а каждый седьмой собирается более тщательно планировать свои расходы.

Источник: РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
22.05.2024
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