Туристы рассказали, хватает ли им денег на путешествия
Впечатления туристов о финансах во время путешествий собрала компания «Авиасейлс».
Исследование, проведенное среди 1,5 тысячи пользователей сервиса по приобретению авиабилетов, показало, что только 18% из них имеют достаточно средств для оплаты перелета и других расходов в отпуске без дополнительных финансовых усилий.
Остальные вынуждены копить. По данным опроса, чаще всего россияне откладывают деньги на авиабилеты (47%), затем на проживание (18%) и питание (11%). Шесть процентов туристов называют шопинг основным объектом накоплений.
Тем не менее, 47 % респондентов признались, что во время путешествия вышли за рамки своего бюджета, вынуждены были занимать деньги или жили с минимальными расходами.
Большинство опрошенных в будущем планируют изменить свое финансовое поведение. Каждый четвертый намерен найти способы экономить, каждый пятый хочет увеличить сбережения, а каждый седьмой собирается более тщательно планировать свои расходы.
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Источник: РИА Новости