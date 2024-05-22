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Новый крутой автодом на базе УАЗа — есть даже стиральная машина!

Компания «Автокемпер Пром» разработала автодом Навигатор на базе УАЗ Патриот

24 мая на выставке Caravanex-2024 в Коломне покажут новый автодом отечественной разработки. Это Навигатор, разработанный на платформе УАЗа компанией «Автокемпер Пром». Одна из интересных особенностей: за основу взято не удлиненные шасси Пикапа или Профи, как часто делается в подобных случаях, а Патриот с колесной базой 2760 мм.

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На шасси Патриота установлена универсальная модульная надстройка, рассчитанная на четырех человек. Тут есть еще один любопытный момент: в модуле применена тройная система отопления, поэтому Навигатор готов к использованию в зимний период.

Производство таких модульных надстроек ведется собственными силами компании-разработчика. В оснащение входят спальные места, санузел, кухня и стиральная машина, что в автодомах такого размера редкость. Габариты автодома: длина 5,4 метра, ширина 2,1 м.

«Автокемпер Пром» из Коломны – довольно крупное и развитое предприятие, производственные площади составляют более 8000 кв. м, штат – 80 человек. В линейке – автономные жилые модули на пикапы, жилые прицепы (мини-караваны), автодома на базе Lada и Fiat Ducato и даже мобильные жилые дома для кемпингов.

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Источник: Автокемпер Пром, Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
22.05.2024
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).

+4