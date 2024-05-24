До этого приморского курорта Китая теперь можно долететь из РФ прямым рейсом

Аэрофлот: прямые авиарейсы из Красноярска в китайский Хайнань запустят 29 июня

Российский авиаперевозчик Аэрофлот запускает прямые рейсы из Красноярска на остров Хайнань в Китае. Вылет первого рейса запланирован на 29 июня 2024 года, сообщили в пресс-службе компании.

«Полеты на популярный курорт Южного Китая будут выполняться авиакомпанией "Россия" с 29 июня. В действующем расписании запланировано три еженедельных рейса из Красноярска на остров Хайнань», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее планы по открытию воздушного сообщения в Китай анонсировал губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время своей поездки в эту страну.

Отмечается, что рейсы из Красноярска будут совершаться каждый понедельник, четверг и субботу, а обратные рейсы – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Приморский курорт Санья, наряду с Пекином и Харбином, станет третьим пунктом КНР, в который Группа «Аэрофлот» совершает рейсы из Красноярска, подчеркнули в пресс-службе авиаперевозчика.

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Источник: Аэрофлот