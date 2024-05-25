Лучше, чем в Европе: на новый курорт Эль-Аламейн в Египте запустят рейсы из России

Россиянам нашли достойную альтернативу отдыху в Турции на новом курорте Египта

У активно развивающегося на севере Египта курорта Эль-Аламейн есть большие перспективы стать альтернативой Турции и европейскому Средиземноморью. Об этом в ходе работы первого в Египте The Africa Tourism Forum рассказал председатель Совета директоров туроператора Fun&Sun Тарас Демура.

Мероприятие проходило в период с 20 по 21 мая текущего года в Шарм-эль-Шейхе.

«На этом курорте работает огромный Rixos Alamein, открываются отели других брендов. По климату и природе курорт напоминает Сардинию, но он пока неизвестен на российском рынке», – рассказал эксперт туротрасли.

В настоящее время в аэропорту Эль-Аламейна идут последние приготовления, чтобы он соответствовал всем стандартам в части и смог принимать чартерные рейсы.

«Как только это будет сделано, мы планируем поставить туда самолеты. А инфраструктура уже готова», – уточнил председатель совета директоров туроператора.

По словам Демуры, для туристов из России Эль-Аламейн будет очень привлекательным направлением и альтернативой Европе, куда массовый турпоток из нашей страны прекращен. Рассуждая о возможных объемах в будущем, Демура подчеркнул, что очень многое будет зависеть от емкости аэропорта и от его способности принимать самолеты различных классов. По прогнозам, на начальном этапе возможен один рейс в день, предположил Демура.

На текущем этапе обсуждается также возможность чартерных рейсов, перспективы у курорта серьезные, потому что уже сейчас наблюдается кратный, почти в 2,5 раза рост спроса на туры в Египет, резюмировал специалист.

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Источники: profi.travel