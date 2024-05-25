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А вы любите ходить в походы? Россияне рассказали о своем отношении к ним

OneTwoTrip: 92% туристов интересуются походами, но лишь 80% имеют опыт участия

Согласно недавнему исследованию, проведенному сервисом планирования путешествий OneTwoTrip, 92% российских туристов интересуются походами. Однако лишь 80% из них имеют практический опыт участия в них.

Среди различных видов походов пешие походы являются наиболее популярными, их предпочитают 68% респондентов. На велосипедные походы приходится 13%, а автомобильные походы выбирают 11%.

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Большинство туристов (94%) выбирают летние походы, предпочитая легкую нагрузку, не требующую специальной подготовки (75%). Примерно половина опрошенных (53%) интересуются горными походами, а 47% - прогулками по лесу.

Более половины (64%) туристов предпочитают планировать походы самостоятельно, в то время как остальные доверяют организацию гидам. Групповой трекинг (62%) более популярен, чем одиночные вылазки на природу.

Традиционный поход с палаткой и большим рюкзаком за плечами нравится лишь 50% опрошенных. Оставшиеся либо выбирают отели или апартаменты для ночевки по маршруту, либо используют более легкое снаряжение.

Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
25.05.2024
Фото:Unsplash
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