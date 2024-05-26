Еще один бренд решил отказаться от чисто электрического модельного ряда

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Hyundai начнет производство гибридов в США вместо электрокаров

Завод Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) начнет работу уже в четвертом квартале 2024 года, где будет организован выпуск гибридных авто.

Это стратегическое решение компании Hyundai, направленное на расширение ассортимента экологичных моделей и удовлетворение потребностей рынка. Несмотря на небольшой отрицательный тренд в продажах за первый квартал текущего года, компания Hyundai остается уверенной в перспективах своих экологичных автомобилей. В сводках статистики за первый квартал текущего года отмечается небольшое снижение продаж экологичных автомобилей Hyundai на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество проданных экологичных авто составило 153 519 штук, включая 97 734 гибрида и 45 649 полностью электрических автомобилей.

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Запуск производства гибридов на заводе HMGMA станет ключевым шагом Hyundai для укрепления своего позиционирования на рынке экологичных автомобилей в США. Ожидается, что это решение значительно увеличит производственные мощности компании и усилит ее присутствие на рынке.

Hyundai планирует достичь углеродной нейтральности к 2035 году и вложить значительные инвестиции в разработку и производство электромобилей, а также водородных топливных элементов.

Источник: SpeedMe

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 2
26.05.2024
Фото:Hyundai
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