У водителей появится возможность сэкономить на проезде по трассе М-12 «Восток»

Автодор вводит абонементы на проезд по участкам трассы М-12 «Восток»

Для проезда на участках трассы М-12 «Восток» вводятся абонементы для владельцев транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор».

Согласно сообщению организации, данные абонементы позволят сэкономить денежные средства водителям транспортных средств.

Отмечается, что будет введено семь абонементов на проезд, их действие стартует уже в конце мая текущего года.

«С учетом мнения пользователей, совершающих частые и регулярные поездки по автодороге М-12 «Восток», с 27 мая 2024 года вводятся 7 абонементов на проезд», – уточняется в сообщении.

В «Автодоре» отмечают, что, благодаря наличию абонемента автовладельцы смогут сэкономить на проезде от 15 до 20% за одну поездку. В частности, стоимость абонемента на проезд по маршруту Сергач – Шумерля на 20 поездок для автомобилей 1-й тарифной группы составит 4930 рублей и 8560 рублей для 2-й категории (ниже на 20% установленного тарифа). Ранее, 23 апреля, стоимость проезда на этом участке стала ниже на 4%.

В Автодоре уточнили, что после того, как ведут абонементы специалисты компании проанализируют эффективность от их использования с учетом баланса интересов всех участников движения.

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Источник: t.me/avtodorgk