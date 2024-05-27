Специалисты перечислили самые востребованные на рынке России электромобили

Zeekr 001 признан текущей весной самым популярным в РФ по версии Авито Авто

На российском рынке марка Zeekr из Китая признана лидером в сегменте новых и подержанных электромобилей. О спросе на него с начала марта и по конец мая «Известиям» рассказали эксперты «Авито Авто».

Отмечается, что количество объявлений с предложениями о продаже новых электрокаров в РФ за год выросло на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По доле в предложении марка Zeekr заняла второе место (21,7%), первое место у Volkswagen, его доля занимает 26%. Отмечается, что спрос на новые электрокары вырос на 137,5%, а средняя цена на новые электрокары составила 5,9 млн рублей.

Zeekr 001

Zeekr оказался лидером по доле спроса (27,8%), затем в списке идут Rolls-Royce (10,8%), Xiaomi (8,9%), LiXiang (6,3%) и Volkswagen (6%). Что касается моделей, то наибольшим спросом пользуются Zeekr 001 (средняя цена 7,39 млн рублей), Rolls-Royce Spectre (108,78 млн рублей), Xiaomi SU7 (6,9 млн рублей), а также LiXiang Mega (12,2 млн рублей) и HiPhi Z (12,35 млн рублей).

Доля спроса на новые электромобили в Москве и Подмосковье составляет 61,7%, затем с большим отставанием идут Краснодарский край (12,8%), Ленобласть и Петербург (10%), Калининградская (1,9%) и Воронежская области (1,8%).

На подержанные электромобили предложение год к году выросло на 43,4%, а средняя цена таких машин с пробегом составила 4,65 млн рублей. Самый большой спрос весной текущего года был зафиксирован на Zeekr 001 (6,4 млн рублей). Далее в списке идут Nissan Leaf (918 тыс. рублей), Tesla Model 3 (3,61 млн рублей), Zeekr X (4,15 млн рублей) и Tesla Model S (3,6 млн рублей).

В Москве и Московской области зафиксирован самый высокий спрос на электрокары с пробегом (43,9%). Затем идут Краснодарский край (10,4%), Ленобласть и Петербург (6,9%), Татарстан (3,1%) и Ростовская область (2,4%).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: iz.ru