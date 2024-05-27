Своих не бросаем: в шести регионах РФ восстановят пострадавшие от паводков дороги

Кабмин выделит на восстановление дорог после наводнений 2 млрд рублей

На восстановление автомобильных дорог общего пользования, разрушенных после паводков, в шести субъектах России выделят 2 млрд рублей. Об этом сообщили в Правительстве РФ, отмечается, что деньги выделят по поручению президента Владимира Путина.

В частности, финансирование получат: Республика Крым, Забайкальский округ, Приморский округ, Хабаровский край, Амурская и Иркутская области. Напомним, в этих регионах паводки повредили дороги в 2019, 2021, 2022 и 2023 годах.

«Речь идет о дорогах именно местного, межмуниципального и регионального значения, то есть о тех трассах, которыми люди пользуются больше всего», – подчеркнул глава кабмина Михаил Мишустин.

Глава правительства дал поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину взять под личный контроль ситуацию с восстановлением дорог в соответствии нормативным требованиям.

Ранее из федерального бюджета правительство выделило на восстановление дорог, поврежденных наводнениями, свыше 3 млрд рублей. При этом на ликвидацию последствий ЧС и помощь населению в Оренбургской и Курганской областях выделили 9 млрд рублей.

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Источник: Правительство России